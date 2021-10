Milan: infortunio per Messias, a rischio per il match contro la Roma

Altro infortunio muscolare in casa Milan, dopo il problema fisico che ha colpito Davide Calabria. Il nuovo guaio per Stefano Pioli riguarda Messias: l'ex giocatore del Crotone, arrivato a Milano nell'ultima finestra di mercato, ha accusato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, infortunio evidenziato dalla risonanza effettuata questa mattina. Tra dieci giorni è previsto un nuovo controllo e in caso di stop prolungato sarebbe costretto a saltare il match contro i giallorossi.