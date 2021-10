Milan, infortunio per Castillejo: a rischio per il match contro la Roma

Samu Castillejo, giocatore del Milan, è uscito all'intervallo del match contro il Bologna per infortunio. Il centrocampista spagnolo, che ha chiesto il cambio, è stato sostituito per un problema all'adduttore sinistro ed al suo posto è entrato Alexis Saelemaekers. Le condizioni del ventiseienne saranno da valutare ed al momento è in dubbio per la sfida contro la Roma, che si giocherà domenica 31 ottobre alle 20:45.