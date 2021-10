Milan: Brahim Diaz positivo al Coronavirus. A rischio per la Roma

Brutte notizie in casa Milan: il club rossonero annuncia sul proprio sito ufficiale la positività di Brahim Diaz al Coronavirus. Altra assenza da digerire in vista dei prossimi impegni, dunque, a pochi giorni dall'operazione al polso di Mike Maignan e dopo la notizia della positività al Covid di Theo Hernandez. Le condizioni del trequartista andranno dunque monitorate per determinarne i tempi di recupero, a 2 settimane dall'impegno in campionato con la Roma. Di seguito la nota del Milan:

"AC Milan comunica che Brahim Dìaz è risultato positivo ad un tampone effettuato oggi. Il calciatore sta bene ed è in isolamento a domicilio. Tutto il gruppo squadra è stato testato con esito negativo.

Seguirà un monitoraggio stretto con tamponi secondo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie competenti, che sono state subito informate".

(acmilan.com)