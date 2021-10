Lega Serie A: nuova assemblea il 19 ottobre

È stata convocata per il prossimo 19 ottobre una nuova assemblea della Lega Serie A in videoconferenza. Sul tavolo, tra gli altri temi, in particolare una audizione di Dazn nel corso dell'assemblea, oltre al «conferimento di mandati esplorativi in via non esclusiva» per i diritti tv del campionato nell'area Medio Oriente e Nord Africa, l'approvazione del budget 2021/22, il rinnovo dell'accordo collettivo con AIC e Figc e, infine, le proposte di sponsorizzazioni per le prossime tre stagioni.

(legaseriea.it)

