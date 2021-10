Lazio, Sarri: "Il terreno dell'Olimpico è scadente, aspettiamo miglioramenti"

Nel corso della conferenza stampa di Maurizio Sarri - domani la sfida casalinga della sua Lazio contro l'Inter - il tecnico biancoceleste è tornato a parlare di uno dei temi che interessano da vicino anche la Roma. L'argomento è il terreno di gioco dello Stadio Olimpico, su cui Sarri si è espresso così:

"Delle condizioni dell'Olimpico si sono lamentati in molti ma hanno risposto solo a me. Il terreno dell'Olimpico non è di alto livello, è scadente. Abbiamo avuto rassicurazioni che col tempo le cose andranno meglio e aspettiamo miglioramenti".