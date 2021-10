Juventus-Roma: niente stendardi dei tifosi giallorossi per protesta contro il caro-biglietti (FOTO)

Gli oltre 700 tifosi della Roma che sono andati al seguito della squadra allenata da José Mourinho sono stati sistemati in uno dei distinti dell'Allianz Stadium. Prosegue la protesta contro il caro-biglietti, come già accaduto qualche giorno fa con uno striscione dei Fedayn. Neanche oggi i tifosi della Roma hanno esposto stendardi né pezze.

