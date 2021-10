JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni. Dubbio Abraham in attacco, Viña dal 1'

LAROMA24.IT - In casa della Juventus col solo dubbio Abraham: la Roma, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, vola a Torino per affrontare i bianconeri di Allegri (out Dybala e de Ligt) nell'ottava giornata di campionato. Mourinho sceglie Viña a completare il reparto difensivo con Karsdorp, Mancini e Ibanez, e conferma in mediana la coppia Cristante-Veretout. Nessuna sorpresa sulla trequarti con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di uno tra Abraham, rientrato dalla sosta con una contusione al calcagno rimediata con la maglia dell'Inghilterra, e Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Bernardeschi; Kean.

A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Pellegrini Lu., Rugani, Arthur, Ramsey, McKennie, Kulusevski, Morata, Kaio Jorge.

All.: Allegri.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Villar, Darboe, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Mayoral.

All.: Mourinho.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Bindoni - Bresmes. IV uomo: Colombo. VAR: Nasca. AVAR: Costanzo.