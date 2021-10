JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio in attacco, Abraham favorito su Shomurodov

LAROMA24.IT - Tutto ruota intorno ad Abraham. Il grande dubbio della vigilia di Juventus-Roma è anche l'unico per José Mourinho, come ammesso ieri dallo stesso Special One in conferenza stampa ("Max sa già con chi giochiamo noi, non sa solo se gioca Tammy, Shomurodov o Borja, per noi è impossibile sapere chi giocherà per loro"). Scelte fatte per 10 undicesimi, manca solo da definire chi sarà a guidare l'attacco. Abraham ieri è partito per Torino, le sensazioni sono positive ma per il suo impiego dal primo minuto si deciderà solo oggi. In ogni caso Shomurodov è pronto a prendere il testimone. Confermato anche Viña, reduce da una spedizione tutt'altro che positiva con la nazionale uruguagia e tornato in Italia solo ieri.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL TEMPO: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

LA REPUBBLICA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.