Juventus-Roma, i convocati di Allegri: c'è Morata, out de Ligt e Dybala

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per questa sera contro la Roma. Tante assenze per i biaconeri, nell'elenco infati non figura l'olandese de Ligt così come Dybala. Presente, invece, Morata.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge.