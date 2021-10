Presenti con la squadra a Torino i giovani classe 2002 Edoardo Bove e Nicola Zalewski non andranno né in campo né in panchina, ma si accomodano in tribuna. Entrambi non figurano nella distinta ufficiale di Juventus-Roma, dunque assisteranno al big match dell'ottava giornata di campionato in scena all'Allianz Stadium dalla tribuna.