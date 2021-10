Juventus: risentimento muscolare per McKennie, a riposo per Panama-USA

Altri problemi in casa Juventus in questa settimana di nazionali. Dopo Rabiot, bloccato dal Covid, si ferma anche Weston McKennie. Il centrocampista bianconero infatti non ha preso parte al match che si è giocato stanotte tra Panama e Usa, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Un risentimento muscolare il motivo dell'esclusione. "Non è nulla di grave, ma per precauzione è stato lasciato fuori per non correre dei rischi", ha dichiarato a ESPN il ct statunitense Gregg Berhalter. McKennie potrebbe quindi tornare a disposizione della selezione a stelle e strisce per l'ultimo match di qualificazione contro Costa Rica, in programma mercoledì prossimo.