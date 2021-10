La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa in vista del match contro la Roma. I bianconeri si sono riuniti oggi dopo i due giorni di pausa concessi da Allegri in seguito all'amichevole contro l'Alessandria giocata sabato. Oggi la squadra ha lavorato sul possesso palla e sullo sviluppo della manovra. Anche domani la Juventus tornerà ad allenarsi in campo nel pomeriggio.

(juventus.com)

