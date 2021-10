Juventus: esercitazioni tecniche individuali per ruolo e sviluppo della manovra avanzata. Rientrati alcuni nazionali

Anche la Juventus si prepara per il big match di domenica in cui affronterà la Roma. Dopo aver ripreso a lavorare ieri alla Continassa, oggi i bianconeri hanno svolto esercitazioni tecniche individuali per ruolo e situazioni per lo sviluppo della manovra avanzata. Inoltre sono anche tornati i Nazionali ed i primi sono stati quelli convocati nell'Italia. Successivamente sono arrivati Kulusevski, de Ligt, Szczesny e Ramsey. Anche domani gli uomini di Allegri si alleneranno nel pomeriggio.

