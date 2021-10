Paulo Dybala punta la Roma. Dopo aver saltato i match con Chelsea e Torino, l'attaccante argentino della Juventus vuole tornare a disposizione per la ripresa del campionato, quando i bianconeri ospiteranno i giallorossi all'Allianz Stadium. Dybala nei giorni di riposo concessi da Allegri, visto che la squadra riprenderà ad allenarsi solo domani, sta lavorando da solo tra terapie e palestra per rientrare in gruppo il prima possibile.

(Gasport)