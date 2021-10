Juventus: da domani squadra in ritiro al J Hotel

Alta tensione in casa Juve, soprattutto dopo l'ennesimo risultato negativo della stagione - 2-1 contro l'Hellas Verona nella sfida di ieri -. Come riporta il sito specializzato sul calciomercato la squadra bianconera da domani andrà in ritiro al JHotel per provare a dare una svolta a questa fase decisamente negativa del campionato, per rimanerci fino alla vigilia del match con la Fiorentina. Una situazione insolita per la Juventus, che non era costretta al ritiro dal 28 ottobre 2015. In quella occasione era stata una sconfitta contro il Sassuolo a determinare la scelta di Massimiliano Allegri.

(tmw.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE