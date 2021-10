Juventus: 2-1 all'Alessandria in amichevole. Due giorni di riposo, martedì la ripresa degli allenamenti

A 8 giorni dalla sfida di campionato contro la Roma, la Juventus vince in amichevole contro l'Alessandria. Gli uomini di Allegri - in formato rivoluzione a causa delle assenze per le nazionali e dell'impegno non ufficiale - si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Maressa e Chibozo. La rete della vittoria è arrivata al minuto 93. Risposte positive dei due brasiliani Arthur e Kaio Jorge.

Come fa sapere il sito della Juventus, due giorni di stop per la squadra che tornerà a lavorare martedì in vista della gara contro la Roma all’Allianz Stadium.

(juventus.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE