Juventus, 7-0 al Chieri in amichevole: doppietta di Kean (VIDEO)

A tre giorni dalla sfida contro la Roma in programma domenica sera all'Allianz Stadium, la Juventus si è allenata nel pomeriggio alla Continassa: per i bianconeri sgambata amichevole, a ranghi misti con i ragazzi di Under 19 e Under 23, insieme al Chieri, formazione dilettante che milita in Serie D.

7-0 per i bianconeri con le doppiette di Kean e Soulé, e i gol di Kulusevski, Compagnon e Aké. Domani la squadra è attesa in campo al pomeriggio.