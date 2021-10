Juve-Roma: Veretout sbaglia il rigore del possibile 1-1. Primo errore dal dischetto per il francese

Un caso da VAR in Juve-Roma. Al 41' l'arbitro Orsato concede un calcio di rigore alla Roma per un intervento falloso di Szczesny su Mkhitaryan. Sugli sviluppi di un'azione offensiva della Roma Pellegrini serve in verticale Abraham, che viene fermato in area da una scivolata di Danilo. La palla poi arriva sulla destra sui piedi di Mkhitaryan, che era più avanti dell'ultimo difensore ma non giudicato in posizione di offside vista la deviazione del difensore bianconero. Szczesny in uscita poi lo stende, Orsato fischia il rigore e ammonisce il portiere della Juve, decisione poi confermata dal silent-check del VAR.

Dal dischetto va Jordan Veretout, che in precedenza aveva avuto un conciliabolo in campo con Abraham che voleva evidentemente tirare il penalty. Dagli undici metri va però il francese, rigorista designato, che si parare la conclusione da Szczesny. Per Veretout, poi consolato da Mourinho, si tratta del primo errore dal dischetto da quando veste la maglia della Roma. Interrotta oggi una serie positiva di 13 realizzazioni.