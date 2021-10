Juve-Roma: per Veretout primo rigore sbagliato. Dopo l'errore il chiarimento con Abraham

Veniva da una striscia positiva da specialista vero: 13 rigori realizzati su 13. Stasera però l'errore. Al 43' di Juventus-Roma Jordan Veretout ha sbagliato il penalty del possibile 1-1, facendosi parare da Szczesny il contestato rigore concesso da Orsato.

Prima di battere il penalty Veretout aveva avuto un conciliabolo in campo con Abraham, che voleva evidentemente tirare lui visto che sugli sviluppi dell'azione precedente la palla era finita in rete grazie alla sua deviazione. Dagli undici metri è andato però il francese. Tra i due c'è stato un chiarimento dopo l'errore dal dischetto.

Mourinho ha precisato l'ordine dei rigoristi a fine partita: "Abbiamo una gerarchia: il primo è Veretout, il secondo è Pellegrini e il terzo è Abraham. Ma in quel momento se un giocatore decide di tirare per me non è un problema".,