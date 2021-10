Giudice Sportivo: seconda sanzione per Mancini, prima per Abraham, Karsdorp, El Shaarawy e Shomurodov

Arrivano i verdetti dell'ottavo turno di Serie A: il Giudice Sportivo, attraverso il consueto comunicato sul sito della Lega, emana le proprie sanzioni a giocatori e club. In chiave Roma spicca la seconda sanzione per Gianluca Mancini. Prima ammonizione, invece, per Tammy Abraham, Stephan El Shaarawy, Eldor Shomurodov e Rick Karsdorp. Resta in diffida Bryan Cristante.

Seconda sanzione anche per Anguissa del Napoli - avversaria dei giallorossi nel prossimo turno -, primo giallo invece per Koulibaly.

Per Luiz Felipe, espulso dopo il triplice fischio di Lazio-Inter, scatta una giornata di squalifica con ammenda di 5mila euro. 10mila euro di ammenda per l'interista, ed ex giallorosso, Aleksandar Kolarov per aver rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e volgare.

Multa di 10mila euro al Milan per l'utilizzo di un laser puntato verso i giocatori avversari, nel corso del match con il Verona.

(legaseria.it)

