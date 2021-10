Giudice sportivo: due turni di squalifica ad Acerbi. 15mila euro di ammenda alla Fiorentina, 5mila a Napoli, Milan e Atalanta

Tra le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea c'è anche la squalifica per due giornate e l'ammonizione per Francesco Acerbi, difensore della Lazio, "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere al 31° del secondo tempo all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto al Direttore di gara epiteti insultanti e offensivi". Due turni di stop ed ammenda di 5mila euro per Simone Bastoni "per avere, al 36° del secondo tempo, col pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una gomitata".

Per quanto riguarda la vicenda Koulibaly il Giudice Sportivo "ha preso atto dell'apertura di apposito procedimento di indagine da parte della Procura Federale volto all'accertamento dei fatti e all'individuazione di soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza".

10mila euro di ammenda alla Fiorentina "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria", a cui si sommano altri 5mila euro "a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato sia l'inizio della gara sia l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti".

Multi pari a 5mila euro anche per l'Atalanta e il Milan "per avere i propri sostenitori, nel corso, della gara, intonato cori beceri nei confronti della tifoseria avversari", e per il Napoli "a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato sia l'inizio della gara sia l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti".

(legaseriea.it)

