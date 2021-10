FOTO - Roma-Napoli, striscione del gruppo Roma: "Non ha prezzo il nostro amore, il risarcimento lo vogliamo dal campo fino a fine stagione"

Dopo il 6-1 subìto in casa del Bodø/Glimt in Conference League, era circolata l'indiscrezione di un possibile rimborso per i 400 tifosi presenti in Norvegia al seguito della squadra. Oggi, in occasione del match contro il Napoli all'Olimpico, è stato esposto uno striscione, firmato dal gruppo Roma, dal messaggio senza mezzi termini: "Non ha prezzo il nostro amore....il risarcimento lo vogliamo dal campo fino a fine stagione".