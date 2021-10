FOTO - Roma-Milan 0-1

La Roma chiude sotto per 1-0 il primo tempo della sfida dell'Olimpico contro il Milan di Stefano Pioli. I giallorossi partono forte e dopo pochi minuti sono subito pericolosi con Lorenzo Pellegrini, che in area di rigore lascia partire il tiro non trovando di poco lo specchio della porta. I rossoneri prendono campo però e iniziano a diventare pericolosi, fino al minuti 26 quando Zlatan Ibrahimovic realizza il vantaggio per il Milan su calcio di punizione. La Roma prova a reagire ma non riesce mai a impensierire Tatarusanu.