FOTO - Lazio: dito medio di Acerbi dopo il rosso con il Bologna, rischio prova tv

Chi fosse il destinatario del suo gestaccio non è chiaro, se l'arbitro Massa che lo aveva appena espulso o i tifosi del Bologna che lo insultavano all'uscita dal campo. Sta di fatto che Francesco Acerbi rischia uno stop maggiore della giornata di squalifica che il Giudice Sportivo gli comminerà dopo il rosso rimediato in Bologna-Lazio.

Al 76' minuto il difensore biancoceleste è stato ammonito per la seconda volta dopo aver platealmente protestato con il direttore di gara. All'uscita dal campo il calciatore laziale ha mostrato il dito medio, immagine non sfuggita alle telecamere di DAZN. Un episodio che potrebbe essere valutato per un'eventuale prova televisiva. Se così fosse Acerbi, tra l'altro convocato da Mancini per la fase finale della Nations League, rischierebbe di saltare non solo il match contro l’Inter. Episodio che peraltro arriva ad una settimana dal gestaccio rivolto da Nicolò Zaniolo ai tifosi laziali durante il derby, che è costato al centrocampista giallorosso una multa da parte del Giudice Sportivo.