FOTO - Juventus-Roma 1-0

Nel posticipo di campionato la Roma cade in casa della Juventus: i bianconeri passano 1-0 col gol di Kean. Nel primo tempo succede di tutto: segna Kean al quarto d'ora di gioco, la Roma perde per infortunio Zaniolo, Abraham firma il pari in un'azione rocambolesca con il gioco fermato dal direttore di gara Orsato per assegnare un rigore ai giallorossi, poi sbagliato da Veretout. Nonostante il forcing del secondo tempo, nulla da fare per la Roma che raccoglie la terza sconfitta in Serie A. Gli scatti del match: