Cagliari-Roma: Mourinho assiste al match dalla tribuna con le cuffiette alle orecchie (FOTO)

Non può essere in panchina accanto ai suoi giocatori Josè Mourinho, squalificato dopo il match contro il Napoli. Lo Special One, infatti, si è accomodato in tribuna per seguire la gara contro il Cagliari con tanto di cuffiette alle orecchie per comunicare con i suoi collaboratori, nonostante la vicinanza delle tribune alla panchina giallorossa. Il tecnico portoghese è stato immortalato dalle telecamere di Dazn.