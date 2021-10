La Roma sbanca la Unipol Domus: i giallorossi hanno trionfato per 1-2 grazie alle reti di Ibanez e Pellegrini. Il Cagliari era andato in vantaggio al 52' con Pavoletti, ma in 7 minuti, ovvero dal 71' al 78', gli uomini di Mourinho hanno rimontato e portato a casa il match. Gli scatti del match: