Fiumicino: Roma in partenza per Torino, c'è Abraham (FOTO e VIDEO)

La Roma vola a Torino, dove domani sera sarà ospite della Juventus nel match valido per l'ottava giornata di campionato. La squadra è in partenza intorno alle 17.30 dall'aeroporto di Fiumicino, come mostra con un video su Twitter il club giallorosso: sono presenti, notizia già annunciata da José Mourinho in conferenza stampa, Tammy Abraham che è alle prese con una contusione al calcagno rimediata durante gli impegni con la Nazionale e Matias Viña, l'ultimo nazionale a rientrare nella capitale dopo la sosta.