Fiorentina-Cagliari: Caceres esce per infortunio, da valutare per la Roma

In scena al "Franchi" Fiorentina-Cagliari che vede, al termine del primo tempo, i padroni di casa in vantaggio per 2-0. Da segnalare l'uscita dal campo, al 24', di Martin Caceres per infortunio: le condizioni del difensore uruguaiano saranno da valutare in vista del turno infrasettimanale contro la Roma in programma mercoledì sera in Sardegna.