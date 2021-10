Cagliari: trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per Dalbert. A rischio per la Roma

Sorride a metà Walter Mazzarri: nel corso del match del suo Cagliari contro la Sampdoria, andato in scena ieri all'Unipol Domus, Dalbert ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio al ginocchio rimediato dopo appena 10 minuti di gioco. Secondo quanto emerge dai primi test effettuati dall'esterno, il trauma contusivo distorsivo rimediato al ginocchio sinistro non avrebbe intaccato i legamenti dell'articolazione. Stop sì, dunque, ma con l'ipotesi di un lungo periodo ai box fortunatamente scongiurato.

Il 28enne brasiliano resta comunque a rischio per la sfida contro la Roma, in programma il prossimo 27 ottobre.