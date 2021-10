Cagliari-Roma, Pellegrini in gol su punizione al 26° tentativo in Serie A. Totti nel 2013 l'ultimo capitano giallorosso a riuscirci

Lorenzo Pellegrini si è inventato un grande gol per il sorpasso della Roma sul Cagliari. Al minuto 78, il capitano giallorosso ha trasformato una punizione insaccando il pallone sotto l'incrocio dei pali. Come riportato da Giuseppe Pastore, il centrocampista ha trovato la rete al 26° tentativo su punizione diretta in Serie A. Inoltre un capitano della Roma non segnava su punizione diretta in campionato dal 17 marzo 2013: Roma-Parma 2-0, il gol con cui Totti staccò Gunnar Nordahl.

