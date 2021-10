CAGLIARI-ROMA: le probabili formazioni. Verso la conferma dell'11 titolare contro il Napoli (VIDEO)

LAROMA24.IT - Col Cagliari per tornare alla vittoria: la Roma, dopo la bella prestazione all'Olimpico nel pari contro il Napoli, nella 10a giornata di campionato è ospite della squadra di Mazzarri, priva di Godin, Strootman, Nandez e Caceres tra gli altri e reduce dal ko per mano della Fiorentina.

Mourinho, che non guiderà i suoi dalla panchina poiché squalificato, conferma l'11 titolare schierato già contro il Napoli. Out Villar, Diawara, Reynolds e Mayoral, non convocati, mentre il portoghese reintegra Kumbulla, presente in panchina con i giovani Primavera Tripi, Felix e Volpato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Pereiro, Marin, Oliva, Deiola; Keita Baldé, João Pedro.

A disp.: Radunovic, Aresti, Altare, Bellanova, Delpupo, Farias, Grassi, Obert, Pavoletti.

All.: Mazzarri.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Tripi, Darboe, Bove, Zalewski, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Volpato, Felix.

All.: Mourinho squalificato, in panchina João Sacramento.

Arbitro: Pezzuto. Assistenti: Ranghetti - Palermo. IV uomo: Baroni. VAR: Giacomelli. AVAR: Liberti.

PREPARTITA

18.30 - La Roma mostra su Twitter una panoramica dello stadio del Cagliari: