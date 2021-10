Durante Cagliari-Roma, al 91' Marash Kumbulla ha preso il posto di Jordan Veretout. Il difensore albanese, reintegrato dopo la tribuna contro il Napoli, è entrato in campo con un foglietto un mano consegnatogli da José Mourinho. Il giocatore lo ha poi passato a Gianluca Mancini, destinatario delle indicazioni dell'allenatore. Lo Special One aveva già utilizzato questo modo di comunicare anche nel match contro l'Hellas Verona, ma in quel caso il destinatario fu Pellegrini.