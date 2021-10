Cagliari-Roma: esordio in Serie A per Felix (FOTO)

Una giornata da ricordare per Felix Afena-Gyan. L'attaccante della Roma Primavera ha fatto il debutto assoluto in Serie A e con la prima squadra. Il ghanese classe 2003 è subentrato nel corso del match di stasera contro il Cagliari, entrando in campo al 57' al posto di Viña. Felix era stato convocato per la prima volta da Mourinho domenica scorsa, in occasione di Roma-Napoli e in seguito all'esclusione di Mayoral, spedito in tribuna dopo la figuraccia dei giallorossi contro il Bodo-Glimt.





