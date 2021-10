Bologna, Mihajlovic: "Arbitri? È tutta una lotteria..."

Alla vigilia di Bologna-Milan Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha parlato anche degli arbitri: "Mi aspettavo che gli arbitri ci chiamassero per dirci che sono cambiate le regole, da domani magari si possono fare i blocchi, almeno lo sappiamo e magari ci adegueremo - ha detto il tecnico rossoblù in riferimento ad Udinese-Bologna dello scorso turno di campionato e al gol dei bianconeri -. Cosa volete che dica, non sono cose che noi possiamo controllare, noi ci dobbiamo concentrare su di noi, poi gli arbitri sono là e cerchiamo di adattarci, è tutta una lotteria".

Anche in casa Roma, nelle ultime settimane, sono state molte le polemiche sollevate in merito alle direzioni arbitrali, ultima quella di Orsato in Juventus-Roma.