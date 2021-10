Avv. Lazio: "Club sotto attacco di Lega e Figc, ma nel derby ho visto un altro allenatore in campo..."

RADIO INCONTRO OLYMPIA - L'avvocato Gian Michele Gentile, legale di Claudio Lotito e della Lazio, è intervenuto all'emittente radiofonica ed ha parlato, tra i vari argomenti, anche del tecnico giallorosso José Mourinho senza citarlo: «Troppe ostilità da Lega e Figc, è sotto gli occhi di tutti l’attacco che viene fatto nei confronti della Lazio. Che la Lazio sia sotto attacco è sotto gli occhi di tutti, la Lega fa dichiarazioni continuamente su Sarri quando nel derby ho visto un altro allenatore entrare in campo a recuperare palloni. Un'ostilità verso la Lazio si percepisce e viene fuori anche dalla Federazione perché il Presidente Gravina non ha mai nascosto questa ostilità verso Lotito, che non doveva essere avventatamente allontanato dal Consiglio Federale l’altro giorno e anche da questo punto di vista ci sarà del lavoro da fare».