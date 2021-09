VIDEO - Napoli-Juventus, battibecco Spalletti-Allegri: "E' la prima volta che vinco e mi fai la morale?"

Napoli-Juventus ha visto continuare il momento positivo degli azzurri di Spalletti, alla 3a vittoria in 3 partite, e certificato l'inizio deficitario dei bianconeri di Allegri, con 1 punto raccolto su 9 disponibili finora. A fine gara, in più, è nato un battibecco tra Spalletti e Allegri, con l'allenatore del Napoli che in conferenza stampa ha spiegato: "Lui è andato via e non mi ha salutato, per cui lo volevo salutare ora. Frizioni durante la partita? No, è sembrato male, nessuna frizione, zero frizioni. Non gli ho detto niente, mai. Ho sempre perso ca**o, una volta che vinco mi vieni a fare la morale?".