VIDEO - Mourinho: "Nessun motivo di litigare"

"Non c'è un motivo di litigare", sostiene José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del derby. "Dimmi un motivo per il quale in questi due mesi dovrei litigare. Ancora non mi è arrivato. L’unica cosa che mi ha dato un feeling molto negativo è stata l’espulsione di Pellegrini. Ma che faccio? Vado a litigare con l’arbitro che mi espelle e così l'arbitro mi caccia e domani non posso essere in panchina? Devi controllare la frustrazione. Quando la situazione arriverà, arriverà. Ma non la devo cercare io - aggiunge lo Special One -. Io rispetto la gente e la gente mi rispetta: avversari, allenatori, giocatori, arbitri...Quello lì è un ragazzo giovane (in riferimento a Rapuano, ndr) ,ha fatto una ca**ta perché è giovane, migliorerà. Non c'è un motivo per litigare con nessuno".