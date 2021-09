VIDEO - Mourinho: «L'esperienza non si compra, mi fido dei miei 'ragazzini'»

Aveva chiesto espressamente "più esperienza in panchina". Non è stato accontentato negli ultimi giorni di mercato, ma José Mourinho si accontenta, aspettando gennaio. L'allenatore della Roma torna sul mercato dei giallorossi: "La cosa importante è che siamo d'accordo con Pinto e la proprietà, ma ci sono circostanze di cui non parliamo nel dettaglio in cui talvolta non è possibile. L'esperienza non si compra ma si costruisce, ora pensiamo ai giocatori che abbiamo come Reynolds, Zalewski, Bove e Calafiori. anche per loro è un modo di crescere. Non mi piacerebbe nemmeno parlare di mercato, però paragonando la nostra rosa ai top club la differenza è significativa. Ma mi fido dei miei 'ragazzini', se devono giocare lo faranno. Poi vedremo cosa succederà a gennaio."