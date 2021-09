VIDEO - Mourinho: "La difesa a 3 può essere una possibilità, non penso a nessun reintegro"

Nella conferenza stampa alla viglia dell'Hellas Verona, Josè Mourinho ha parlato dell'emergenza terzini e della possibilità di schierare la difesa a 3: "Tripi può essere aggregato con noi, ha lavorato con noi più di un mese ed ha imparato il nostro modo di pensare. È intelligente e può giocare in tante posizioni, non ha esperienza ma ha un cuore romanista. Non penso a nessun reintegro. Possiamo giocare a 3 o 4, non lo abbiamo fatto ancora. Non posso dire che non lo faremo. Ci sono tante squadre che lo fanno in Serie A. Possibile che succederà. Possiamo farlo.

