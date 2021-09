VIDEO - Mourinho: "In queste partite non bisogna motivare i giocatori. Voglio l'atteggiamento di sempre"

José Mourinho sarà protagonista per la prima volta del derby della Capitale, che si disputerà domenica 26 settembre alle ore 18:00. Oggi il tecnico della Roma ha tenuto la consueta conferenza stampa come prima di ogni match. L'allenatore portoghese ha già vissuto 119 derby, ma mai quello di Roma. Questo il suo pensiero sulla partita e sull'atteggiamento che la sua squadra dovrà avere: "Non conoscevo questi numeri, anche delle 1000 panchine l'ho saputo dalla stampa. I derby sono partite belle da giocare, che non preoccupano un allenatore perché non bisogna motivare i giocatori. È bello anche prepararle queste partite. Ero più preoccupato dell'Udinese, perché il pensiero poteva essere solo al derby. Giocheremo per vincere, sappiamo che non sarà sempre possibile e che la Lazio ha le stesse nostre ambizioni, ma voglio lo stesso atteggiamento di sempre. Quando non vinciamo voglio la sensazione che i ragazzi hanno dato tutto".