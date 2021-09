VIDEO - Mourinho: «In pochi come Zaniolo, brava Roma a gestirlo. Perez in crescita»

José Mourinho elogia Nicolò Zaniolo prima di Roma-Sassuolo. Lo Special One parla del recupero del centrocampista giallorosso: "Il club è stato cauto l'anno scorso. Si parlava del fatto che avrebbe potuto giocare qualche partita l'anno scorso, la società è stata davvero cauta con lui. Lui con maturità ha aspettato il momento giusto. Non ha lavorato da subito con la squadra, non potevo venire in Italia prima del 1 luglio per diverse ragioni ma qualche mio collaboratore ha lavorato con lui qualche settimana prima del mio arrivo. Tutto il lavoro è già stato fatto l'anno scorso con Fonseca e la sua struttura, la società è stata brava e l'evoluzione di quest'anno è stata tranquilla. Doveva superare le cicatrici emozionali che lasciano questi infortuni, in questo momento ha completamente dimenticato il problema che ha avuto, è fiducioso e sta bene"

Menzione speciale anche per Carles Perez: "Buon per lui avere un 'quasi nuovo' Carles Perez, il bravo giocatore dei tempi del Barcellona non è mai arrivato a Roma ma quest'anno vediamo un Carles più fiducioso, con voglia di fare. Avere entrambi nella stessa posizione è fantastico"

Poi ancora su Zaniolo: "E' un ragazzo sicuramente più maturo, c'è spazio per migliorare, sarei un allenatore scarso se non avessi nulla da dare a un ragazzo di 22-23 anni. Ovviamente deve imparare a conoscere meglio il nostro gioco, giocare con due moduli diversi, deve saper giocare contro una squadra con un blocco più basso e contro una che pressa alto... Deve imparare tante cose che arrivano solo con l'esperienza ma mi sembra un ragazzo superprofessionale. Avevo preso informazioni prima del mio arrivo, me lo descrivevano come immaturo e a volte irresponsabile: posso dire solo il contrario. Anche il rosso preso con la Fiorentina non è stupido, voleva fare bene per la squadra. Con lui ho un rapporto aperto, penso si senta confortato. Sono contento di lui. Non mi piace fare paragoni ma un giocatore con un potenziale così... Non ce ne sono tanti"