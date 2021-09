VIDEO - Mourinho: «In 3 mesi non si migliora una squadra»

"Se non dovevo lavorare di più, invece di 3 anni di contratto i Friedkin mi avrebbero fatto 3 mesi e in 3 mesi avrei trovato le soluzioni". A suo modo, José Mourinho torna a chiedere tempo per la sua Roma.

"In 3 mesi puoi sviluppare una squadra che è già squadra, così puoi dargli già qualcossa di tuo. Quando una squadra non è tale, non puoi farlo in 3 mesi - ha detto la vigilia del match con l'Udinese -. Se le occasioni contro il Sassuolo sono conseguenza anche di un'ambizione nostra, non è un problema per me. Se perdo una partita per troppa ambizione o troppa voglia di vincere non è un problema."

"Il problema - conclude tornando sul match di Verona - sono i 3 gol subìti, se fuori casa segni 2 reti devi vincere, neanche pareggiare. Col Verona abbiamo avuto problemi da quel punto di vista di lì ma anche a livello offensivo, ora non ne parlo con voi perché magari Gotti è interessato a sapere i dettagli...quello che posso dire è che abbiamo giocato male.