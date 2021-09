VIDEO - Mourinho: "Di Pellegrini ce n'è uno, non dirò chi giocherà al suo posto"

In campo senza il capitano: domani la Roma disputerà il derby senza Lorenzo Pellegrini, che sconta una giornata di squalifica dopo l'espulsione per doppia ammonizione contro l'Udinese.

In conferenza stampa, alla vigilia del derby, anche José Mourinho ha parlato del 7 giallorosso: "Di Pellegrini ce n'è uno. Non volevo parlare di questo, non è facile parlarne in queste circostanze. Potevo dirti che la gara di domani si è iniziata a giocare al 90' di Roma-Udinese: avere Pellegrini è una cosa e non averlo è un'altra. Possiamo analizzare quello che Lorenzo rappresenta per noi dal punto di vista del calcio puro, ma anche dal punto di vista della leadership e del suo fare bene il capitano, ma lui domani non ci sarà. La tua domanda vuole arrivare a sapere chi giocherà domani, ma non commento. Non dico come giocheremo e quale giocatore può giocare".