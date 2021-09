Verona: Tudor nuovo allenatore

È Tudor a raccogliere l'eredità di Eusebio Di Francesco, esonerato questa mattina: è ufficiale, ora, l'ingaggio del tecnico. Lo annuncia il Verona: "Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Igor Tudor, che si è legato al Club gialloblù sino al termine della corrente stagione sportiva, 2021/22". Tudor debutterà sulla panchina dei gialloblù in casa in occasione della gara contro la Roma, 4a giornata di campionato in programma domenica.

(hellasverona.it)

