Verona-Roma: pizzino di Mourinho a Pellegrini nel finale

Nel tentativo di recuperare lo svantaggio, con la Roma sotto 3-2 al "Bentegodi" contro il Verona, José Mourinho nel finale ha inserito anche Borja Mayoral. Con sé in campo l'attaccante spagnolo ha anche portato un 'pizzino' con le indicazioni tattiche del tecnico da assumere nel finale (in contemporanea in campo Pellegrini, Mkhitaryan, Carles Perez, El Shaarawy, Abraham e Mayoral) e l'ha consegnato al capitano giallorosso. Le immagini sono state colte dalla regia televisiva.