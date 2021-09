Verona-Roma: per Caprari quarto gol in A ai giallorossi

Da ex prodotto del vivaio giallorosso è uno degli ex che contro la Roma vede con frequenza la porta. Per Gianluca Caprari arriva il quarto gol ai danni della squadra in cui è cresciuta. La rete siglata nella ripresa per il momentaneo 2-1 è infatti la quarta realizzata contro i giallorossi, la vittima preferita del centrocampista oltre alla Fiorentina

4 - Gianluca #Caprari ha segnato 4 gol contro la Roma in Serie A: contro nessuna squadra ha messo a segno piú reti nel massimo campionato (4 anche alla Fiorentina). Vivaio.#VeronaRoma#VeronaRoma — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 19, 2021