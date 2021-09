Out Bryan Reynolds: come si evince dalla distinta ufficiale di Verona-Roma, quarta giornata di campionato in scena al "Bentegodi" alle 18.00, il terzino americano non è presente neanche in panchina. Oltre ai due portieri, Fuzato e Boer, con sé in panchina José Mourinho ha portato Smalling, Kumbulla, Tripi, Darboe, Diawara, Villar, Perez, Mkhitaryan, El Shaarawy e Mayoral.