Ufficiale: il Verona esonera Di Francesco. Tudor in pole come sostituto

Dopo le indiscrezioni circolate a seguito della sconfitta del Verona contro il Bologna, arriva l'ufficialità: Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore dell'Hellas. A comunicarlo è la società scaligera, attraverso i propri canali ufficiali. Nella sfida di domenica prossima contro la Roma, dunque, il Verona sarà guidato da un nuovo tecnico.

Questa la nota trasmessa dalla società: "Verona – Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta".

(hellasverona.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE

Come riporta l'esperto di calciomercato, in pole position per la sostituzione di Di Francesco ci sarebbe Igor Tudor: tra il tecnico croato ed il Verona c'erano già stati dei contatti la scorsa estate, che non erano sfociati in un accordo. Fra gli altri profili valutati c'è anche quello di Giuseppe Iachini.

(alfredopedulla.com)

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE