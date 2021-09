L'Udinese non si ferma. Dopo aver giocato ieri sera contro il Napoli, i friulani sono subito tornati in campo per preparare il match contro la Roma, che si disputerà giovedì 23 settembre alle ore 20:45. I bianconeri che erano titolari contro i partenopei hanno svolto un programma di scarico e recovery, mentre il resto del gruppo ha svolto un lavoro tecnico-tattico in campo. Regolarmente in gruppo Udogie. Domani nel primo pomeriggio l'Udinese partirà per Roma.

(udinese.it)

